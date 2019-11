Els Reis d'Orient marxen de l'Ajuntament de Figueres

Figueres es comença a preparar per la campanya de Nadal i una de les principals novetats és el canvi de ruta de la cavalcada de Reis. El seguici reial sortirà del carrer Borrassà però ja no s'acomiadarà dels nens i nenes des del balcó de l'Ajuntament, una tradició que s'havia mantingut durant dècades, i es traslladen a la Rambla.

L'Ajuntament hi instal·larà un escenari a la part alta i serà des d'allà on l'alcaldessa Agnès Lladó els rebrà i els entregarà la clau de ciutat per poder entrar a totes les cases per repartir els regals, en la que és considerada la nit més màgica de l'any. Serà en aquest punt on s'habilitarà un espai per a persones amb diversitat funcional. Aquest canvi se suma a l'anunci d'eliminar els animals de la cavalcada.

La programació nadalenca a Figueres s'enceta demà divendres amb l'encesa de llums a les vuit del vespre acompanyada d'un espectacle mapping a la plaça de l'Escorxador, amb referències a Narcís Monturiol i altres elements característics del Nadal a la ciutat.

Serà precisament demà quan també es donarà el tret de sortida al mercat de Nadal de la Rambla, però la inauguració serà dissabte a les sis de la tarda. Les casetes nadalenques hi seran fins la vigília de Nadal. D'entre les novetats, no hi haurà pista de gel però es mantenen les activitats de la Factoria Lúdica i el Nadal als Barris.