Roses aprova un pressupost de 38,8 milions que rebaixa les inversions fins a 2,1

L'Ajuntament de Roses aprova un pressupost de 38.883.145 euros, dels quals 2.102.700 euros es destinen a inversions. La xifra és inferior al 2019, que es va tancar amb uns 3,5 milions. El conjunt del pressupost baixa 0,33%. Els esforços d'inversió es destinaran aquest any a la millora urbana i d'equipaments públics.

La reposició i millora de vies públiques s'emporta una de les inversions més importants, de 248.000 euros. S'urbanitzarà el camí Turó Ullastrell (208.000 euros); es faran millores a pistes, platges i entorn natural (146.500 euros); en equipaments municipals (130.900 euros); i a la plaça carrer Llotja, Norfeu i Pescadors (122.100 euros).

Per la seva banda, dins el Pla d'inversions presentat per les empreses municipals, destaquen l'estabilització de la platja de la Punta (125.000), la instal·lació de nous pantalans flotants (111.250), l'adquisició d'una embarcació Pelícan (50.000 ) i les fustes dels pantalans A, B i c (100.000), que inclou el pressupost de Port de Roses; la renovació del material de la sala de fitnes (12.000) de Piscina de Roses; i l'adquisició d'un vehicle bolquet (38.000) i un vehicle segadora (15.000 ) per part de Rosersa.



Un 19,3% més a Urbanisme

Les àrees municipals que més reforçaran el seu pressupost, segosn l'Ajuntament, són la d'Urbanisme i Acció Social, amb un increment d'un 19,3% i un 11,59% respectivament. En el cas d'Urbanisme, aquest augment es destinarà a dotar de més recursos la campanya Roses Posa't Guapa, que comptarà amb una partida de 110.000 ? i incorporarà una nova línia d'ajuts a establiments per a la renovació de mobiliari a la via pública, amb l'objectiu d'impulsar la dinamització comercial de la població i la millora de l'entorn urbà.

També depenent d'Urbanisme, la dotació destinada a excavacions i consolidació arqueològica s'ampliarà notablement, passant a destinar 112.000 ? a aquests treballs, que permetran continuar amb la tasca i investigació que la Càtedra d'Arqueologia de Roses està desenvolupant al barri medieval de la Ciutadella.

Pel que fa a l'Àrea d'Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania, l'increment de pressupost es destinarà principalment al contracte de serveis per a la posada en marxa d'un centre obert d'atenció a joves i infants i a l'augment de les subvencions que reben les entitats Roses Contra el Càncer, Creu Roja i Fadir, per la seva col·laboració en la implantació de projectes socials al municipi.



Rebaixa de l'endeutament

L'Ajuntament no concertarà nous crèdits i això, juntament amb la política de contenció econòmica, permetrà assolir un important descens del seu endeutament. L'amortització de crèdit prevista per al 2020 serà d'1.294.000 euros, fet que possibilitarà situar l'endeutament municipal en 4,4 milions d'euros.