La regidora d'ERC citada pel tall de l'AP-7 tampoc declara

La regidora d'ERC a la Jonquera Marta Collell investigada pel tall de l'autopista AP-7 dels passats 18 i 19 d'octubre es va acollir al seu dret a no declarar. La Guàrdia Civil l'havia citat ahir a la comandància a Girona per un possible delicte de desordres públics. Collell va seguir les passes de l'altre regidor republicà investigat, Jaume Ricart, que aquest dilluns també va ser citat a la comandància de Girona i es va negar a prestar declaració.

Segons el seu advocat, Joan Ferrer, els dos edils es van acollir al dret a no declarar perquè no tenen «més informació» que la seva suposada presència al tall a l'AP-7. Ferrer va retreure que haguessin sortit «amb més preguntes que respostes» i va qüestionar que ho investigui la Guàrdia Civil i no els Mossos. La regidora Marta Collell creu aquesta és una tàctica per dissuadir la gent de sortir al carrer per reclamar la independència. De fet, Collell va assegurar que s'havia acollit al dret a no declarar perquè desconeixen els motius pels quals els estan investigant.