Els Reis Mags de Figueres marxen de l'ajuntament

Figueres es comença a preparar per al Nadal i una de les principals novetats d'enguany serà el canvi de ruta de la cavalcada dels Reis Mags. El seguici reial manté la sortida des del carrrer Borrassà però ja no finalitzarà a la balconada de l'ajuntament, una tradició que s'havia mantingut durant dècades, i que ara es trasllada a la Rambla. Fins al 5 de gener passat, Melcior, Gaspar i Baltasar s'acomiadaven dels nens i nenes des del balcó de l'ajuntament, on eren rebuts per l'alcalde, però l'espai de la plaça limitava l'aforament.

Aquest és precisament un dels motius pels quals l'Ajuntament ha decidit fer el canvi. Així doncs, s'instal·larà un escenari a la part alta de la Rambla, on es clourà la cavalcada amb un «gran espectacle final» i serà des d'allà on el proper 5 de gener l'alcaldessa, Agnès Lladó, els rebrà i els entregarà la clau de ciutat perquè puguin entrar a totes les cases. Els nens, però, no hi podran pujar a saludar Ses Majestats. «Volem uns Reis inclusius i per a tothom i que arribin a moltíssima més gent», va destacar l'alcaldessa durant la presentació de la programació nadalenca a la ciutat.

Serà precisament a la part alta de la Rambla on s'habilitarà un espai per a persones amb diversitat funcional, prèvia inscripció. Aquests canvis anunciats avui se sumen a la decisió d'eliminar els animals de la comparsa dels Reis.

La programació nadalenca a Figueres s'enceta avui a les vuit del vespre amb l'encesa de llums dalinians. L'acte s'ha fet coincidir amb el Black Friday per aprofitar el moviment de gent que hi haurà al centre, segons va explicar la regidora de Festes i de Comerç, Ester Marcos. Anirà acompanyat d'un espectacle de videomapping a la plaça de l'Escorxador, amb referències a Narcís Monturiol i altres elements característics del Nadal a la ciutat. La voluntat del govern, segons va manifestar l'alcaldessa, és la d'estendre les llums a tots els barris de cara al Nadal vinent.

La inauguració del mercat de Nadal serà demà dissabte a les sis de la tarda. L'any passat es va allargar fins la vigília de Reis però el nou govern ha optat per tornar-lo a escurçar fins al 24 de desembre. Enguany s'hi poden trobar 28 casetes repartides per tota la Rambla.

D'entre les novetats, també destaquen les absències. No hi haurà pista de gel ni el tradicional pessebre a la Rambla, però es mantenen les activitats de la Factoria Lúdica i el Nadal als Barris, que no coincidiran per no contraprogramar-se.