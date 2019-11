Figueres gasta 115.000 € en mobiliari urbà malmès per actes incívics

L'Ajuntament de Figueres invertirà 114.793,49 euros a renovar mobiliari urbà malmès i que ha sofert desperfectes no només per la seva exposició a l'aire lliure, sinó també fruit del vandalisme. S'instal·laran nous bancs, cadires, papereres, pilones i jardineres en diferents espais arreu de la ciutat. El vicealcalde atribueix la inversió als desperfectes ocasionats per l'incivisme, però també a una falta de manteniment fins l'actualitat.

La Junta de Govern va aprovar dijous l'expedient de contractació per tal de poder posar a concurs públic el subministrament del nou mobiliari urbà. Segons ha detallat el vicealcalde, Pere Casellas, aquesta inversió «posa molt de remei a la problemàtica dels espais urbans» però per contra «encara en faltaria més».

El document estima un preu màxim de 350 euros per a les jardineres i per a les papereres amb reducció de boca, 160 per als bancs o 15 euros la pilona de fusta. Aquests preus variaran en funció de les ofertes que presentin les empreses licitadores.

Casellas assenyala que amb aquesta inversió l'Ajuntament fa «un gran esforç» per renovar el parc públic de mobiliari urbà, que qualifica de «vellíssim».

El vicealcalde posa sobre la taula la problemàtica de l'incivisme i el seu efecte en el mobiliari públic, però també la manca de manteniment.

Aquesta inversió s'afegeix als 100.000 euros previstos en asfaltatge de carrers que va aprovar el darrer ple municipal i als 50.000 euros previstos en pintura de senyalitzacions viàries.