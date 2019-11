Roses ja no sap com acabar l'obra de la SUF, que s'havia d'entregar fa dos anys

L'Ajuntament de Roses continua intentant obrir l'equipament cultural de la SUF a la riera Ginjolers, en obres des del 2015, i que havia d'estar acabat el 31 de juliol de 2017. L'empresa constructora té una sanció de 239.535 euros però continua sense acabar l'obra. Ara s'intenta recuperar la possessió de l'edifici. A més, Endesa tampoc ha pogut donar d'alta el subministrament elèctric encara perquè falten complir alguns dels requeriments.

«Jo ja no sé com fer-ho». Així s'expressava la regidora d'Urbanisme de Roses, Sílvia Ripoll, a preguntes de la regidora del PSC, Olga Simarro, sobre si s'obrirà l'equipament cultural de la SUF o la sanció a la constructora ho pot endarrerir.

La regidora explicava que la setmana passada va venir la direcció de l'obra i va elaborar un informe on es constata que la constructora encara no ha acabat tots els treballs malgrat que se'ls havia donat un termini per fer-ho.

El mes de setembre ja es va acordar la sanció per la demora i pels problemes que ha comportat a l'Ajuntament a l'hora de justificar el Pla de Barris a través del qual havien de rebre subvencions.

Per intentar poder obrir com més aviat millor l'equipament, ara s'ha demanat un informe a la Comissió Jurídicoassessora de la Generalitat. La intenció és resoldre el contracte i «tenir la possessió de la finca», diu Ripoll.

Però no només tenen problemes amb la constructora. Segons va manifestar al ple celebrat dimecres al vespre, «us he de dir també que encara no tenim llum, abans teniem comptador d'obres, ara ni comptador d'obres, no hi ha llum». Fins i tot assegura que «hem fet trucades a altes instàncies i no ens en sortim, encara que tinguéssim la possessió de l'edifici, no tenim llum».

Des de la companyia han confirmat que és així. Està en procés donar el vistiplau perquè l'empresa constructora encara ha d'acabar de complir amb alguns dels requeriments necessaris perquè la instal·lació estigui correcte. La companyia ha rebut les peticions d'Endesa perquè s'agilitzi el màxim que es pugui la tramitació.



Projectat fa més de deu anys

El projecte per disposar d'aquest equipament es va fer durant el govern de Magda Casamitjana (2007-2012) després que la històrica entitat decidís cedir l'edifici a canvi de tenir un espai en el nou equipament. El canvi de govern amb la tornada dels convergents va posar el primer entrebanc. Van considerar el cost del projecte excessiu i el van aturar.

L'entitat SUF va recuperar la sala antiga de l'immoble per tornar-hi a fer activitats, fins uns anys més tard, que es va decidir reprendre amb la construcció d'un nou edifici ocupant dos solars, el de l'antiga SUF i un d'annex.

L'obra va començar el 2015 amb els enderrocs però des de llavors els entrebancs atribuïts a qüestions tècniques, a problemes amb el material o per la lentitud de la constructora han estat constants.

Falten quatre detalls per acabar-lo des de fa mesos però continua aturat a l'espera que es pugui obrir.



Un disseny singular

L'empresa Cobra Instalaciones y Servicios va ser l'adjudicatària per un import de 2,7 milions. El disseny arquitectònic és de Zero Cinc AM Arquitectura.

És un edifici d'arquitectura singular de dues plantes amb diferents espais i un bar cafeteria. A l'interior la SUF disposa d'un espai.