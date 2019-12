Condemnen un exalcalde de Cantallops per malversar més de 41.000 euros

L'Audiència de Girona ha condemnat l'exalcalde de Cantallops (Alt Empordà) Damià Contreras per haver malversat 41.602,45 euros en concepte de dietes "il·lícites". L'exalcalde, que va ocupar el càrrec entre abril del 2008 i maig del 2011, ha reconegut que va desviar diners facturant despeses "injustificades" a les arques de l'ajuntament o utilitzant targetes municipals. La fiscalia també acusava l'aleshores secretària municipal, que a la sala de vistes ha admès que va cobrar, entre el 2009 i el 2011, 38.150 euros per hores extra que tampoc estaven justificades.

Exalcalde i secretària s'enfrontaven a 3 anys i 5 mesos de presó i inhabilitació per exercir càrrec públic. Fiscalia i defenses han arribat a un acord per aplicar als condemnats una atenuant molt qualificada de reparació del dany (perquè han tornat els diners) i una atenuant de dilacions indegudes. Així, a l'exalcalde li imposen 1 any de presó i 4 anys d'inhabilitació per malversació i 5 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. A l'exsecretària la condemnen a 1 any de presó i 4 d'inhabilitació per malversació.