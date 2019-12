Figueres dona el tret de sortida al Nadal amb un «mapping» a la Casa Empordà

L'Ajuntament de Figueres ha substituït la tradicional encesa dels llums de Nadal per un mapping; una projecció de llums i música de fons, sobre la Casa Empordà. Va ser divendres al vespre i va donar l'inici, juntament amb la inauguració ahir a la tarda del Mercat de Nadal, de les festes.

Un món màgic de joguines, colors i personatges com el tió o els Reis es van succeir en les diferents projeccions sobre la Casa Empordà.

Els més petits van poder veure el tradicional personatge de'n Fumera acompanyat de l'alcaldessa, Agnès Lladó, que donaven inici a l'encesa.

I l'original acte evocant en cinc minuts l'imaginari nadalenc va rebre un fort aplaudiment del públic. Es podien veure desenes de mòbils amb els quals es volia immortalitzar l'acte.

I just ahir a les sis de la tarda va tenir lloc el segon dels actes per donar inici a les festes, el Mercat de Nadal que s'ha instal·lat un any més a la Rambla.

S'hi poden trobar torrons i altres productes alimentaris típics d'aquestes festes, les tradicionals figueres del pessebre, aturar-se a prendre alguna cosa en un establiment de restauració o comprar ornaments. El que no l'acompanya aquestes festes és la pista de gel. La Rambla serà el lloc també on els Reis s'adreçaran als figuerencs.