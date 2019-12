Figueres vol prohibir als comerços vendre alcohol a les nits per combatre l'incivisme

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat el procés per modificar l'ordenança de civisme i convivència ciutadana amb l'objectiu d'«erradicar» el consum d'alcohol al carrer. El consistori proposa limitar la venda i el consum de begudes alcohòliques entre les onze de la nit i les vuit del matí, i en aquest horari només en podrien vendre i consumir en els establiments de restauració oberts i en locals d'activitats recreatives.

Abans d'iniciar l'elaboració del projecte d'ordenança, l'Ajuntament ha obert un procés de consulta pública a través del portal web per tal de recollir l'opinió de la ciutadania i les organitzacions més afectades per la norma. Segons va detallar el regidor de Seguretat, Pere Casellas, es preveu que la nova normativa s'aprovi en un ple durant el primer trimestre del 2020. La modificació serà una eina més per combatre l'incivisme a la ciutat, però continua essent insuficient. Casellas reconeix que van «pel bon camí» però que faltaran «més mesures».

En relació amb la problemàtica del consum d'alcohol al carrer, el també vicealcalde subratlla que hi ha diversos establiments que venen alcohol i que després s'originen «botellons» en plena via pública, la qual cosa genera «molèsties veïnals i deixadesa».

Precisament, en el decret d'alcaldia signat el passat 8 de novembre es recull la necessitat de modificar l'actual ordenança de civisme per poder frenar el consum d'alcohol a la via pública «sovint amb implicació de persones menors d'edat» així com «els problemes d'ordre públic en determinades zones de la ciutat que es maximitza durant esdeveniments de gran afluència».

En el document, signat per l'alcaldessa Agnès Lladó, es constata que l'actual ordenança no és «prou efectiva» degut a «l'àmplia oferta de begudes alcohòliques en tot tipus d'establiments». Es posa èmfasi, sobretot, en aquells locals en què venen begudes en horaris nocturns perquè siguin consumits a fora. L'Ajuntament aplica així la normativa que va aprovar el Parlament de Catalunya i que en permet el desplegament a les ordenances municipals dels ajuntaments.

L'actual ordenança de civisme de Figueres es va aprovar definitivament el maig del 2004 i en aquesta ja s'hi prohibeix el consum de begudes alcohòliques al carrer. Tot i això, aquesta pràctica se segueix produint i des de l'Ajuntament es defensa la modificació de la normativa perquè «no hi ha solucions alternatives que puguin donar resposta immediata».

Altres municips de la comarca, com és el cas de Castelló d'Empúries, també disposen d'ordenances que regulen la venda i el consum d'alcohol al carrer.