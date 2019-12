Comença l'enderroc a l'Escala de la casa del XIX de la família de Víctor Català

L'enderroc de la casa que havia estat propietat de la família de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, ha començat aquest matí com estava previs. Està situada al passeig Lluís Alberta, 4-5 de l'Escala.

L'empresa promotora que el va comprar ha començat els treballs per posteriorment aixecar un edifici amb pisos de luxe a primera línia de mar.

La casa és del segle XIX i està catalogada per la Generalitat a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura però no té cap protecció que hagi permès salvaguardar-la com han demanat alguns col·lectius com el Fòrum l'Escala-Empúries.

Aquest havia demanat que es protegís mentre no es redacta un catàleg municipal on s'indiqui la protecció i que es revoqués la llicència d'enderroc.

L'Ajuntament respon que treballa en el catàleg però que la casa de la família Albert no està subjecte "a cap règim ni figura subjecte a cap criteri d'intervenció".

Per tant, tal com s'esperava aquest matí les màquines han començat a treballar en l'enderroc d'una de les vivendes que ha format part de la imatge litoral de l'Escala des de fa més de cent anys.

La promoció que s'espera aixecar sobre el terreny es diu L'Escala Passeig i ofereix unes vivendes obertes al mar per aprofitar les espectaculars vistes. «Espais generosos i equilibrats, amb un disseny minimalista i materials de gran qualitat. Terrasses i balcons amb grans finestrals per gaudir de llum natural i vistes panoràmiques sobre el mar».