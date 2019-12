Localitzen a Figueres 821 plantes de marihuana en un operatiu contra el frau elèctric

Els Mossos van inervenir 821 plantes de marihuana en dues plantacions en un nou operatiu contra el frau elèctric al sector oest de Figueres.

Els agents de la comissaria de Figueres van detenir un home de 43 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

L'operatiu policial s'emmarcava dins dels dispositius conjunts que periòdicament es realitzen amb la Guàrdia Urbana de Figueres i els tècnics de Fecsa-Endesa per tal de detectar defraudacions de fluid elèctric, plantacions indoor de marihuana i altres il·lícits.

Durant la intervenció es van detectar dos domicilis amb un elevat consum elèctric i en els quals els agents tenien diversos indicis que hi podria haver plantacions de marihuana.

Cap a les cinc de la tarda, després d'obtenir la corresponent autorització judicial, els agents van escorcollar un domicili al carrer Ramon Reig de la mateixa població on, després d'identificar el seu inquilí, hi van trobar 425 plantes de marihuana.

L'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que es va comprovar que l'habitatge tenia la instal·lació elèctrica connectada fraudulentament.



Segona plantació

A la mateixa hora, es va fer una segona entrada en un altre domicili, en aquest cas del carrer Joaquin Sorolla on, després de constatar que no hi havia ningú al seu interior, hi van localitzar 396 plantes de marihuana.

Els dispositius es continuaran realitzant periòdicament per tal de garantir el normal funcionament de la xarxa elèctrica i la seguretat de les persones veïnes del barri.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 28 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció de Figueres el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.