El govern de Figueres diu que cal actuar al sector oest i deixar de crear comissions

L'Ajuntament de Figueres anuncia que han decidit engegar intervencions al sector nord-oest de la ciutat sense partir de zero, seguint el Pla Estratègic de l'anterior govern, que s'actualitzarà el primer trimestre de l'any. I ja es treballa en accions com crear un Centre Obert per a joves o debatre sobre el futur de l'escola. El regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, recorda que ja va advertir fa anys que «la problemàtica social, econòmica i la degradació s'extendrien a tots els barris del voltant», i així ha passat.

El tema es va debatre arran d'una moció de Ciutadans que no es va aprovar per evidenciar les problemàtiques, i demanava crear una nova comissió que contemplés els barris de l'entorn.

«Moltes comissions i pocs resultats, aquesta és la conclusió quan parlem d'aquest tema», va manifestar Quiroga, i va afegir que «si comencem de zero no avançarem». Per això estan treballant en el pla del 2018-2021 que s'actualitzarà. Constata que s'han cronificat els problemes malgrat nombroses accions i avui hi ha més analfabetisme, més absentisme escolar i embarassos no desitjats i casaments entre adolescents.

Quiroga va apuntar algunes dades i accions. S'ha demanat poder fer el seguiment des de l'Ajuntament del cobrament de la renda garantida, Pirmi. A la zona és del 25%, només 4 punts per sota d'altres barris com la Marca de l'Ham o el centre. També es treballa per tenir un Centre Obert per als joves al barri, com hi ha actualment el Ksameu -projecte socioeducatiu per a joves-, i es vol decidir si es manté el CEIP Pous i Pagès i si hi ha d'haver un centre d'ensenyament al barri.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, va concloure que estan preocupats per la situació que es viu, que aconseguiran trobar solucions i no generar més sentiments de frustració entre els veïns als quals se'n farà partícips. Ahir hi havia veïns al ple.



Moratòria per a les terrasses

El govern ha allargat la moratòria de l'ordenança de terrasses per evitar que entri en vigor al gener, com estava previst, i poder incloure les modificacions que demana el sector.

La suspensió es va aprovar al ple municipal celebrat ahir. La moratòria s'allarga fins al març. L'ordenança s'espera des del 2014, la primera vegada que es va anunciar que entraria en vigor en breu. Ara s'espera que ho faci a la primavera.