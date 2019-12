Un veí es queixa de recàrrecs en impostos que ni li han notificat

Un veí de l'Armentera, Ferran Martínez, denuncia que per part de l'Ajuntament a través de Xaloc li han embargat els comptes per cobrar amb recàrrec uns impostos sense notificar-li i sense respondre als recursos previs que havia presentat. A través d'un advocat ha presentat queixes als dos organismes per la «irregularitat». Considera que això genera «indefensió» en el ciutadà. No presentarà denúncia per la via judicial perquè li suposaria més depesa que pagar els recàrrecs.

El veí disposa de diversos vehicles pels quals paga els impostos corresponents. Al mes de març, segons la documentació mostrada, va presentar una sol·licitud perquè se li apliqui la bonificaició de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a una moto que aquest any compleix 25 anys.

El mes de juliol li carreguen la quantitat al banc i amb recàrrec. Quan s'adreça a les oficines de Xaloc li entreguen la resposta a la seva sol·licitud. Això es produeix el 14 de juliol, un mes després d'haver-li carregat el rebut al banc. Se li notifica que se li aplicarà la bonificació l'any següent.

El veí va presentar una queixa a l'Ajuntament de l'Armentera i va comunicar també la instància presentada a Xaloc a través del seu advocat. Manifesta en la instància presentada que «en cap moment se m'ha requerit per part de l'Ajuntament el pagament del citat rebut per via voluntària, ni se m'ha contestat per escrit a la meva sol·licitud», especifica.

Per això, diu que «l'inici de la via executiva d'apremi sense contestar a la sol·licitud i sense constar l'obertura de període voluntari de pagament mitjançant l'emissió del corresponent rebut és manifestament irregular, en infringir» la llei 34.1 Llei 39/2015 i 160 i Llei 58/2003. Martínez diu que no es tracta d'una queixa per un tema econòmic perquè són quantitats econòmiques petites però creu que és «indefensió» en el ciutadà.



L'Ajuntament ho estudiarà

L'alcalde de l'Armentera, Narcís Isern, ha explicat que «va entrar una comunicació, però el que no podem fer és passar-lo a davant d'un altre, quan li toqui el torn ho resoldrem», constata. Creu que si s'ha produït l'error, no hi haurà problema a subsanar-lo per part de Xaloc, l'organisme on tenen delegada la recaptació. Isern diu que fa nou anys que treballen amb aquest organisme i és el primer cas.