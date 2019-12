Comença el rodatge de la sèrie «El inocente» a Figueres

Darrere els murs de l'antiga presó de Figueres s'ha començat a rodar aquesta setmana la nova sèrie de Netflix El inocente, protagonitzda per Mario Casas, Aura Garrido i Alexandra Jiménez. Les previsions són que gravin almenys fins dijous.

Els camions, amb el nombrós material i cablejat, ocupen una part del carrer però la productora encarregada del rodatge intenta que no es captin imatges de la nova sèrie, on probablement participaran alguns dels gironins que fa poc més d'una setmana participaven a un càsting per a figurants als Caputxins. La vella presó de Figueres no és la primera vegada que acull una gravació des que va tancar com a centre penitenciari.