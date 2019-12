Figueres prepara un pla per compensar la mala gestió en neteja de l'actual empresa

L'Ajuntament de Figueres ha dotat una partida de 602.631 euros per pagar a l'empresa de capital mixt Ecoserveis perquè acabi l'any assumint la gestió de la recollida d'escombraries, neteja viària i manteniment de parcs i jardins. No tenen més remei que prorrogar el servei després que se'ls hagi anul·lat l'adjudicació a una nova empresa però ja preparen un pla alternatiu per aconseguir que la ciutat sigui més neta.

«Hem de garantir el servei» i «hem de garantir el seu finançament i és el que fem» deia l'alcaldessa, Agnès Lladó, en aprovar els tràmits per disposar de les dues partides: 430.772,44 euros per a servei de recollida d'escombraries, neteja viària i deixalleria; i 171.859 per a manteniment de parcs i jardins.

Agnès Lladó deixava clar que no hi ha més remei després que hagin rebut la «molt mala notícia» de la resolució del Tribunal Català de Contractes que ha estimat els recursos de dues de les tres empreses que van recórrer contra l'adjudicació.

L'Ajuntament ja va engegar un pla de xoc mentre no es disposava de la nova adjudicació. Es lloga maquinària perquè l'actual és obsoleta i s'ha reforçat la neteja en algunes zones.

El regidor de Ciutadans Héctor Amelló va apuntar que creia que fa anys que s'havia d'haver canviat l'empresa que «no ofereix els resultats de neteja que necessita la ciutat i crec que és evident». Va demanar un pla alternatiu.

Lladó va confirmar que s'està treballant en aquest pla perquè «ens mereixem tenir no només una ciutat segura com vostè deia, sinó també, i sobretot, una ciutat neta».

El mes de setembre l'Ajuntament va aprovar la tercera pròrroga a Ecoserveis, una empresa de capital mixt -privat i públic- amb una concessió que va acabar el 2016. Des de llavors el govern està treballant en la nova adjudicació de la concessió perquè molt abans que finalitzés els diferents governs admetien que no era bona per a la ciutat, pel cost i darrerament pels resultat en la neteja.

Han tardat gairebé tres anys a portar a terme l'adjudicació per un total de 23,4 milions per quatre anys amb possibilitat de prorrogar-lo en dues ocasions i arribar fins als 33,3 milions.

Dues de les empreses, Foment de Construccions i Contractes i la UTE GBI Serveis SAU i Sersall 95 SL, van considerar que hi havia irregularitats i van recórrer. El març d'aquest any es van desestimar i es va aprovar l'adjudicació per ple al maig. Es va recórrer de nou i ara el Tribunal Català de Contractes els dona la raó i obliga a tornar a refer el concurs i, per tant, mantenir Ecoserveis.