Trobada a Figueres de la comunitat senegalesa a Catalunya

El centre cívic Joaquim Xirau de Figueres va acollir una trobada de la comunitat senegalesa que resideix a Figueres i d'altres municipis de Catalunya, com Arbúcies o Pineda de Mar, entre d'altres. A la reunió hi van assistir representants del Senegal, com Ibrahima Barry, president del Consell Interdepartamental de Vélingara, i Kalidou Mbarri, alcalde de Némataba, una comunitat rural situada al centre-sud del país, junt amb la participació de Bono Traore, funcionari del Govern del Senegal a París.