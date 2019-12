Troben un home de 79 anys mort des de fa dies a casa a Roses

Els serveis d'emergències van localitzar aquest dilluns a la tarda un home de 79 anys mort a casa seva. Segons les primeres impressions, que haurà de determinar l'autòpsia, la víctima estava morta des de feia dies al domicili. Els Mossos d'Esquadra van activar la comitiva judicial i s'apunta que es tracta d'un mort natural.

El succés es va desencadenar a primera hora de la tarda, quan els Serveis Socials de Roses van alertar la Policia Local del municipi que hi havia un home que feia dies que no anava a la seva seu per recollir l'assignació alimentària i que s'havien desplaçat fins al seu domicili, de la pujada de Puig Rom per veure si estava bé.

Com que no responia al timbre van fer mobilitzar els serveis d'emergències -Bombers, SEM, Policia Local i, després, els Mossos d'Esquadra. En arribar-hi, els policies locals no van poder accedir al domicili i va ser necessària l'actuació dels Bombers de la Generalitat. Un cop a dins, es van trobar l'home mort.

A més de la víctima mortal, al domicili hi havia un gos del finat, que els serveis d'emergències també van recollir.

Els Mossos d'Esquadra es van quedar al domicili fins a l'arribada de la comitiva. L'autòpsia del cadàver es realitzarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona i haurà de determinar les causes de la mort. L'home localitzat mort aquest dilluns vivia sol en aquest domicili de la població de Roses.