La concessionària dels canals es presenta a Empuriabrava

La nova concessionària dels canals d'Empuriabrava, Cegra Internacional, S.L, es va presentar ahir al sector de les immobiliàries. S'han tractat temes com la necessitat que els usuaris es registrin i contribueixin al pagament de les despeses que els corresponen.

Recentment s'ha produït el canvi i l'empresa que des de fa uns anys era l'explotadora ha passat a ser concessionària substituint a Port Empuriabrava S.A.

A la reunió, segos ha informat la nova concessionària, s'ha recordat que és una marina privada i que s'han d'assumir les despeses per part dels usuaris com si fossin una comunitat de propietaris. Ha advertit que, si cal, recorreran a la via judicial per cobrar les quotes als usuaris que es neguin a participar de les despeses. També van informar que faran un control de les obres per evitar que se'n facin sense la prèvia autorització.

La concessionària espera convocar reunions amb altres sectors, segons ha informat.