El Mercat de Nadal de l'Escala tindrà una vintena de parades

L'Escala estrena aquest cap de setmana una nova edició del Mercat de Nadal, en el qual hi haurà una vintena de parades d'artesania i d'entitats locals. Es farà del 6 al 8 de desembre i també inclou activitats complementàries com són un taller de scrap, un concert del Cor Indika o una ballada de swing nadalenc. Coincidint amb la campanya iniciada per l'Ajuntament i el Camp d'Aprenentatge Empúries per tal d'eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús, s'ha demanat als responsables de totes les parades que no utilitzin aquest tipus de bosses durant el Mercat.

A les parades hi haurà diferents articles, molts d'ells de Nadal. Durant el mateix cap de setmana també hi ha altres activitats, com l'inici de la Quina del Cer o el concurs de dibuix. Aquest divendres també comença l'activitat Nadal al Museu, organitzada pels museus de les comarques gironines.