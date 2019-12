Figueres i Vilafant demanaran a Foment un enllaç a l'AP-7 proper al TAV i al castell

L'Ajuntament de Figueres i el de Vilafant presentaran conjuntament al ministeri de Foment una proposta perquè, una vegada alliberada la concessió de l'autopista, es creï un enllaç al sector oest, al costat de l'estació del TAV, el castell de Sant Ferran i els barris del Culubret i Sant Joan de Figueres. Vilafant ja disposa d'un estudi preliminar que la considera viable. Planteja quatre ramals i dues rotondes. El ple de Figueres ha aprovat per unanimitat, a més, una moció de Junts per Figueres per demanar aquest enllaç i mostrar el consens a la població. El govern té prevista una reunió en breu amb la Generalitat.

La finalització de la concessió d'Abertis l'agost de 2021 i l'obertura d'un concurs per part de Foment per l'estudi sobre la futura distribució del trànsit a l'autopista es considera que suposa una oportunitat. Ho manifestava al ple el regidor de Junts, Carles Arbolí, durant l'exposició de la moció.

L'autopista discorre per l'oest de Figueres amb dues sortides, al nord i al sud, i nou quilòmetres entre les dues. El nou enllaç es considera estratègic per diverses raons, en les quals coincideixen tots els grups del consistori –ERC, PSC, Canviem, Guanyem, Cs, Junts per Figueres.

La primera, que l'enllaç se situaria a tocar l'estació que està al terme de Vilafant al lílmit amb Figueres. Així mateix, l'autopista podria convertir-se en una ronda per accedir a aquesta part de Figueres on hi ha les zones esportives, l'hospital i els jutjats. Avui des d'alguns punts s'ha de creuar tota la ciutat, i també suposaria una connexió amb l'N-260 que enllaça amb Vilafant i la Garrotxa. A més, donaria visibilitat i accés al castell de Sant Ferran per potenciar-lo turísticament i cultural tenint en compte el pas diari de 50.600 vehicles per aquesta via.

El regidor d'Urbanisme Xavier Amiel resumia la importància «tant per facilitar l'accés a la mateixa estació del TAV, com per la connexió a l'N-260, com per incorporar-la a la definició de les rondes o bé simplement per l'accés al castell de Sant Ferran, sovint esmentat però l'etern oblidat».



Reconversió del sector oest

D'altra banda, per Figueres suposaria la possibilitat d'una reconversió urbanística d'un dels sectors més degradats i amb problemes socials i de seguretat. Aquí s'hi situen els barris del Culubret i Sant Joan, on pateixen problemes diversos, darrerament pels cultius de marihuana i el frau elèctric que generen talls elèctrics. S'hi concentra la major part de la comunitat d'ètnia gitana i des de fa anys s'hi espera poder actuar per millorar el barri.

El regidor d'Urbanisme va avançar que ja tenen cita amb Territori «per presentar la nostra proposta en aquest tema i altres que estem treballant entre els dos municipis». Esperen que Territori se sumi per aconseguir el suport de Foment.

De fet, Amiel va apuntar que «tant a l'avanç del POUM de Figueres com en l'aprovació inicial del planejament de Vilafant ja es preveu aquesta questió i seguint les recomancions del pla territorial parcial de les comarques gironines aprovat el 2010, tot i que el pla inicialment plantejava l'accés a l'estació des de l'AP-7 desviada cap aponent, a Vilafant, que era poc probable».

L'estudi prelimiar de Vilafant preveu aprofitar les àrees de descans en aquesta zona i la proximitat amb la carretera de Llers per facilitar i completar l'accés a l'estació del TAV. Es construïrien els quatre ramals i dues rotondes.

Les dues poblacions estan en converses per «trobar la millor fòrmula d'explotar les sinèrgies que són d'interès per als dos municipis».



L'entorn de l'estació

Un dels temes que tracten és el desenvolupament urbanístic de l'entorn de l'estació del TAV que també es considera de «cabdal importància» des del punt de vista econòmic i social, pel futur immediat i a mig termini per Figueres i l'Alt Empordà.