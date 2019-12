Enderroquen les grades de l'antic camp de futbol de Figueres per fer un aparcament

L'Ajuntament de Figueres ha començat l'enderrroc de les grades de l'antic camp de futbol del Far de Figueres, que es reconvertirà en un aparcament públic. Les màquines ja han començat a retirar els elements constructius per alliberar l'espai que s'ha llogat a l'asil Vilallonga per crear places d'estacionament a tocar del centre urbà.

El projecte inicial no preveia aquet enderroc però l'actual govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) va considerar que millorava la seguretat. S'ha enderrocat la grada que dona al carrer Progrés i l'espai ha guanyat visibilitat i crea un espai obert per al barri.

Els treballs han retardat l'obertura d'aquest espai com a aparcament, que estava prevista per a l'estiu passat. L'antic camp de futbol està situat a la confluència de l'avinguda Vilallonga i el carrer Far d'Empordà i és propietat de l'asil Gomis. L'Ajuntament va decidir llogar-lo per poder crear un aparcament a tocar el centre urbà. El consistori calcula que es guanyaran unes 330 places per a l'estacionament de vehicles, amb la idea de posar a disposició dels ciutadans un nou espai per deixar el cotxe a només deu minuts de la cèntrica Rambla. Alhora, l'equip de govern confia que l'obertura del nou aparcament tindrà efectes dissuassoris i descongestionarà el trànsit al centre i actuarà de dinamitzador de l'activitat dels comerços del centre urbà.

Durant el primer any l'estacionament serà gratuït; passat aquest període, s'aplicarà sistema de «pagament tou» que, inicialment, es va plantejar que fos de dos euros al dia. L'antic camp de futbol es va inaugurar el 1950 amb un partit amistós entre la Unió Esportiva Figueres i el Barça. La UE Figueres es va traslladar a l'estadi de Vilatenim l'any 1986.