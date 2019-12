La pluja malmet un tram de la via de la riera de Portlligat

L'Ajuntament de Cadaqués ha restringit el trànsit en un tram de via que creua la riera de Portlligat després que les pluges hagin deixat una important acumulació d'aigua i un desnivell. A més, s'ha demanat no circular pel camí del Mas des Rabassers, dins el Parc Natural de Cap de Creus, on s'estan fent millores i que s'ha vist afectat per les pluges.

L'acumulació d'aigua dels darrers dies i el temporal de Llevant han generat algunes incidències a Cadaqués, on ahir l'Ajuntament va emetre un avís perquè es va decidir restringir el trànsit en un tram de la via que creua la riera de Portlligat perquè «és mot perillós» per l'acumulació d'aigua i el desnivell del sòl. Es van col·locar tanques.

Pel que fa al camí de Mas des Rabassers, es demana no circular-hi per no remoure la terra i malmetre els treballs que s'hi estan fent.