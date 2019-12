Cantallops celebra el mercat d'artesans fronterers

Cantallops va acollir ahir la segona edició del Mercat de Nadal, on van participar una trentena de petits productors artesans d'arreu de la zona de la Catalunya Nord. Les parades es van instal·lar a la plaça del poble. El mercat té la voluntat d'anar més enllà del seu valor estrictament comercial i pretén estrènyer llaços entre els municipis de les dues bandes de la frontera. S'hi van poder veure expositors alimentaris però també fusteria, ceràmica, joies, sabons naturals, productes tèxtils i joguines. Entre els productes a la venda hi havia inclosos arbres i flors de Nadal i llibres. Fins a set escriptors van presentar i signar els seus volums. A més, hi havia programades activitats paral·leles.