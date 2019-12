Enderrocada la casa Albert de l'Escala

la casa del final del segle XIX que havia estat propietat de la família de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català a la literatura, ha desaparegut de la fesomia del front marítim de l'Escala després de més de cent anys. A la finca que ocupava l'habitatge s'hi aixecarà un bloc de pisos per part d'una promotora que els promociona com a habitatges de luxe i que tindran piscina a la planta superior de l'edifici. La primera línia de mar de l'Escala està ocupada, al llarg del passeig Lluís Albert i del passeig Marítim, per diversos blocs de pisos, tot i que encara queden algunes cases. L'enderrocada estava catalogada per la Generalitat a l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura, sense protecció.