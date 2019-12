Mig milió de quilos d'oli de l'Empordà: és la collita que s'espera per aquest any, que serà entre un 10 i un 15% inferior a la de l'any passat, segons les previsions que avança el president de la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Oli de l'Empordà, Simon Casanovas. Serà, diu, un oli una mica més verd de l'habitual però de molt bona qualitat. El resultat de la nova collita es va presentar, ahir, a la plaça Catalunya de Figueres, on durant tot el matí es va instal·lar un espai per donar a conèixer el nou oli.

Qui es va apropar a l'espai va poder tastar o comprar-lo directament als productors presents: Empordàlia, Masetplana, trull Ylla, Serraferran, Mas Auró i Celler Cooperatiu d'Espolla. El tast anava acompanyat amb pa de Tramuntana del Gremi de Flequers Artesans de Girona. També es va poder tastar el gelat d'oli d'oliva verge extra de la DOP Oli de l'Empordà, que elabora el mestre gelater artesà Hervé Corvitto, de Gelats Angelo. A més, els trulls van fer una donació de cent litres d'oli al Banc dels Aliments, que s'entregarà el dia 14 de desembre en la presentació de la collita a Girona.

La festa de l'oli nou va comptar amb l'actuació musical de Neus Mar acompanyada per Emilio Sánchez a la guitarra, que van inerpretar diferents havaneres del seu repertori. En l'acte, el col·lectiu gastronòmic Cuina del Vent va apadrinar la nova collita 2019 i, per promocionar-la, es podrà trobar durant la segona quinzena del mes de desembre als restaurants adherits al col·lectiu –Empòrium, Amiel & Molins, Reina de Port-lligat, Voramar, Els Pescadors, Rom, Falconera, Duran Hotel & Restaurant, El Molí, Antaviana, Castell de Peralada Restaurant, Norat i Can Jeroni– que disposaran d'aquest oli a les seves taules. L'acte de presentació va comptar amb el suport l'Ajuntament de Figueres, el segell Girona Excel·lent de la Diputació de Girona, i del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

La zona de producció comprèn els terrenys situats en els municipis de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, principalment, i d'alguns municipis limítrofs de les comarques del Gironès (Flaçà, Llagostera, Madremanya, Sant Jordi Desvalls, i Viladasens), i el Pla de l'Estany (Crespià, Esponellà i Vilademuls).