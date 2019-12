El xef Paco Pérez obre restaurants a Polònia i Sevilla

El restaurant Arco by Paco Pérez

Paco Pérez acomiada l'any 2019 amb l'obertura de dos nous establiments, un a la ciutat polonesa de Gdansk i l'altre a Sevilla, concretament al EME Catedral Mercer Hotel. El xef del restaurant Miramar de Llançà és el cuiner català amb més estrelles Michelin -en té cinc- i llança així dos nous conceptes que pretenen convertir-se en referents de la gastronomia europea i on es podrà degustar la seva especial visió de la cuina mediterrània.

En el cas de l'acabat d'inaugurar restaurant Arco by Paco Pérez, es troba a la planta 33 de l'gratacels de Gdansk Olivia Star i aspira a convertir-se en un dels millors restaurants d'Europa. Per a això, Paco Pérez ha reunit un grup de 25 cuiners de tot el món, entre els quals es troben els guanyadors d'alguns dels premis més prestigiosos, com les estrelles Michelin. El restaurant compta amb un concepte basat en la cuina mediterrània, però amb nombrosos accents locals i internacionals.



Al costat de la Giralda

Batejat Al Lado i ubicat al EME Catedral Mercer Hotel (Sevilla), al costat de la Giralda, la segona proposta de Paco Pérez té com a objectiu mostrar la seva faceta més 'gamberra', moderna i urbana. Centrada en la qualitat del producte, la carta d'aquest nou restaurant mostra l'essència de la cuina mediterrània d'avantguarda amb una gran varietat de plats capaços d'adaptar-se a tot tipus de comensals.

Paco Pérez va créixer i ha viscut tota la seva vida a Llançà. Allà va conèixer la esva dona, Montse Serra, i junts van convertir l'hostal dels pares d'ella (Miramar), en un dels restaurants de cuina d'avantguarda més valorats de l'univers gastronòmic. En l'actualitat, és el xef català que ostenta més estrelles Michelin (5). Així, dirigeix ??el restaurant Enoteca de l'Hotel Arts de Barcelona (** Michelin) i el restaurant Cinc de l'hotel Das Stue de Berlín (* Michelin). També lidera la proposta gastronòmica del restaurant Tast Català, estrenat el 2018 a Manchester.