Cadaqués prohibeix als vehicles pesants accedir al vial del cap de Creus

L'Ajuntament de Cadaqués ha restringit la circulació de camions, autobusos i autocaravanes a la carretera del cap de Creus. En un ban d'alcaldia emès el passat 5 de desembre, el consistori estableix la prohibició per a vehicles pesants a causa del «mal estat de conservació» de la via. A més, es tracta d'una carretera amb «molts revolts» i amb «poca visibilitat».

La mesura s'aplica per «garantir la seguretat del trànsit i de les persones» amb caràcter «provisional i excepcional» des de l'1 de desembre i fins a nou avís, informa l'Ajuntament. Aquesta via és l'únic accés al far del cap de Creus.

La restricció afecta els camions de més de 18 tones, autocars de més de 20 places i autocaravanes. La carretera és estreta, però a més, el paviment està en molt mal estat, amb esquerdes i ressalts.



Solucions al caos circulatori

D'altra banda, l'Ajuntament de Cadaqués va acollir ahir una reunió amb representants de Roses, el Port de la Selva, el departament d'Interior, Bombers i Agents Rurals per tal de tractar el col·lapse i caos circulatori que pateix cada estiu el municipi, especialment la a la carretera Gi-614, la que connecta Roses amb Cadaqués.

Ja a l'estiu, l'Ajuntament es va reunir amb la Generalitat per tractar la problemàtica i es va anunciar aquesta segona reunió per intentar reduir els col·lapses que es produeixen a l'entrada de la població.