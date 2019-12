Figueres trasllada la DO a l'antiga oficina de turisme de la plaça del Sol

L'Ajuntament de Figueres ha licitat els treballs de la segona fase d'obres a l'antiga oficina de turisme, l'edifici sobre la rotonda de la plaça del Sol, per tal que s'hi pugui ubicar la seu de la Denominació d'Origen (DO) Empordà. Els treballs se centren en l'exterior i la façana. L'execució es licita per 86.602 euros i un termini d'execució de dos mesos.

La primera fase va servir per al condicionament interior de l'edifici amb la intenció de traslladar-hi el més aviat possible la seu de la DO Empordà. Es van refer els serveis i es van canviar les distribucions interiors per a les noves funcions.

El Consell Regulador i l'Ajuntament van acordar, però, esperar fins que es completés la segona fase per traslladar-s'hi. L'alcaldessa va apuntar que s'esperava que a principi de 2020 s'hi pogués traslladar.

Els treballs que ara s'abordaran, segons la licitació, consistiran en els remats interiors i la rehabilitació exterior per millorar la imatge de l'edifici i les seves condicions d'habitabilitat amb rampes, millora de la fusteria exterior i senyalització de l'edifici.

Els treballs d'adequació de l'edifici tenen un pressupost global de 134.998 euros executats en dues fases.

L'edifici ha estat durant anys oficina de turisme que es va traslladar a la Casa Empordà. L'edifici que havia ocupat va quedar situat dins una rotonda en executar-se les millores en aquesta intersecció eliminant els anterior semàfors.

L'Ajuntament i la DO van signar un conveni per a la cessió temporal de l'espai, de titularitat municipal. Durant aquest temps les dues parts han d'explorar el trasllat a un espai més ampli amb la intenció de portar-hi a terme més activitats de cara al públic com tast de vins, va explicar l'alcaldessa.

Un espai ampli i a peu de carrer que servís per apropar els ciutadans a la DO Empordà i a les activitats que pogués organitzar per donar a conèixer els vins.