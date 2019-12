Un home es presenta a l'hospital de Figueres amb una ferida d'arma de foc

Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas d'un home que dilluns a la matinada es va presentar a l'hospital de Figueres amb una ferida d'arma de foc a l'espatlla. Els fets van passar cap a les cinc de la matinada quan l'home va entrar a urgències pel seu propi peu i va explicar que li havien disparat.

Des del centre el van atendre i van avisar la policia, tal com estableix el protocol. Els Mossos han obert una investigació per esclarir on es va produir el suposat tiroteig.

Els investigadors també estan recopilant imatges de les càmeres de videovigilància per intentar determinar com va arribar l'home a l'hospital. Ahir no es van produir detencions en el marc d'aquesta investigació, segons van confirmar fonts policials.

L'home, que es trobava estable, va haver de ser intervingut quirúrgicament ahir al matí i se'l traslladarà properament a l'hospital de Vic (Osona), la comarca on resideix. Segons fonts properes al cas, l'home, de 47 anys, té antecedents.