El xef Paco Pérez obre restaurants a Polònia i Sevilla

El xef Paco Pérez, amb cinc estrelles Michelin, obre dos nous restaurants: un a la ciutat de Gdansk, a Polònia, i l'altre a Sevilla. El cuiner del restaurant Miramar de Llançà estrena així dos nous conceptes que pretenen convertir-se en referents de la gastronomia europea. L'establiment de la capital d'Andalusia es dirà Al Lado i el de Polònia, batejat com a Arco, vol esdevenir un espai d'alta cuina.

En el cas de l'acabat d'inaugurar restaurant Arco, es troba a la planta 33 del gratacels de Gdansk Olivia Star i aspira a convertir-se en un dels millors restaurants d'Europa. Allà, Pérez ha format un equip de 25 cuiners d'arreu del món.

El restaurant compta amb un concepte basat en la cuina mediterrània, però amb nombrosos accents locals i internacionals. Els amants de les postres també hi trobara una secció especial.



Al costat de la Giralda

D'altra banda, a Sevilla hi ha obert Al Lado, ubicat a l'hotel EME Catedral Mercer, al costat de la Giralda. Aquesta segona proposta de Paco Pérez té com a objectiu mostrar la seva faceta més «gamberra», moderna i urbana. En aquest local, la carta mostrarà l'essència de la cuina mediterrània d'avantguarda. S'hi poden trobar plats com les taules d'embotits i formatges, coques, pizzes o tires de pollastres a la llimona andalusa.

Paco Pérez va créixer a Llançà, on ha viscut tota la seva vida. Allà va convertir l'hostal Miramar en un dels restaurants de cuina d'avantguarda més valorats. En l'actualitat, és el xef català que ostenta més estrelles Michelin.