Figueres busca sinergies amb la Garrotxa i Perpinyà per potenciar la comarca

Figueres ha acollit aquest matí una "cimera" amb alcaldes i representants de diversos municipis de l'Alt Empordà, però també de la Garrotxa i el Berguedà, amb l'objectiu de teixir sinergies per potenciar econòmicament la comarca. La trobada, organitzada per l'Ajuntament, també s'ha centrat en la captació de fons europeus transfronterers, els Poctefa. La jornada ha acollit tres ponències, entre les quals s'han donat a conèixer els exemples de les agències d'innovació i desenvolupament econòmic de la Garrotxa (DinàmiG) i del Berguedà.

A la reunió, hi ha assistit l'alcalde d'Olot, Josep Berga, el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, així com de la Jonquera, Castelló d'Empúries, Roses, Vilafant, Vilamalla o l'Escala.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha destacat la importància de teixir aliances amb la Garrotxa per impulsar la transformació econòmica i social a la ciutat i la comarca. "És un territori molt industrial i a nivell formatiu ens interessa establir-hi aliances", ha remarcat Lladó, qui ha defensat la necessitta de potenciar "estratègies compartides".

Així mateix, Figueres també busca complicitats amb Perpinyà. En aquest cas posa el focus en la problemàtica del sector oest i subratlla la rellevància de captar fons europeus per a projectes transfronterers.



L'entorn del TAV

D'altra banda, el desenvolupament de Figueres també passa per impulsar l'entorn de l'estació del TAV. Al respecte, l'Ajuntament s'ha reunit amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el consistori de Vilafant per tractar-ho. En aquest sentit, Agnès Lladó ha destacat que el poble veí té més avançat el POUM i que en el cas de Figueres "s'han perdut uns anys importants". "Tenim molt focalitzat el que hi volem fer i la suma amb Vilafant és important per desenvolupar aquella zona", ha afegit l'alcaldessa. A més, insisteix que "tenim la línia d'alta velocitat més solvent de tot l'Estat i hem d'aprofitar la proximitat amb la Garrotxa".