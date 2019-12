Front comú de pobles del cap de Creus per resoldre el col·lapse de Cadaqués a l'estiu

Els ajuntaments de Roses, Cadaqués i el Port de la Selva sumen esforços per reduir el col·lapse de trànsit que cada estiu pateix la carretera GI-614 i demanaran formalment a la Generalitat que reguli el trànsit de ciclistes en aquesta via. Aquesta és l'única carretera d'accés a Cadaqués i durant la temporada alta es registren cues diàries a l'entrada de la població. Els ciclistes, però, no en són l'únic factor. S'hi afegeix l'elevat nombre de vehicles que intenten arribar a Cadaqués, la manca d'aparcaments de què disposa el municipi o el propi traçat de la carretera (sinuosa i amb revolts). Tot plegat n'augmenta la perillositat. Abans de presentar la proposta a la Generalitat, els tres ajuntaments es reuniran per consensuar el front comú.

Per la seva banda, el Departament d'Interior de la Generalitat està estudiant diferents opcions per millorar la fluïdesa i la seguretat en aquesta via, sobretot en casos de possibles emergències, com podria ser un incendi forestal. En la reunió que van mantenir dilluns els serveis territorials de Girona amb els tres ajuntaments afectats i cossos d'emergència es va acordar la instal·lació de panells informatius, digitalitzats i a temps real que informin de l'estat i les retencions de la via.

D'aquesta manera es preveu que alguns visitants es dissuadirien d'arribar-hi si coneixen l'estat real del trànsit. Aquesta seria la mesura més immediata i s'instal·laran tant a l'accés des de Roses com des del Port de la Selva, que són les dues úniques connexions amb la carretera de Cadaqués.

Però tant el regidor de Seguretat de Roses, Joan Plana, com el primer tinent d'alcalde del Port de la Selva, Roger Pinart, remarquen la complexitat de posar-hi solució. «En temporada alta és complicadíssim poder establir barems que limitin l'accés al municipi», apunta Plana, qui assenyala que el trànsit de bicicletes és una dificultat afegida quan la via està saturada. S'estan estudiant altres possibles solucions i assegura que és un assumpte que el director dels Serveis Territorials d'interior a Girona, Albert Ballesta, «hi és sensible i és un objectiu que s'ha marcat malgrat la complexitat», insisteix Joan Plana.

Per la seva banda, Pinart assegura que es vol estudiar quins tipus de vehicles es poden reduir o regular a la carretera, tot i que matisa que encara es troba «a les beceroles».



En mans d'Interior

«Un grup de ciclistes de pujada genera cues de dos quilòmetres», explica. Però ni Plana ni Pinart han concretat en què consistiria aquesta «regulació», una decisió que la deixen en mans d'Interior. Des de l'Ajuntament de Cadaqués es concreta, però, que afectaria la circulació de bicicletes en hores punta.

La via registra una sinistralitat elevada i les mesures que s'estan estudiant pretenen millorar-ne tant la fluïdesa com la seguretat. La reunió d'aquest dilluns és la segona que mantenen els tres ajuntaments amb la delegació de la Generalitat a Girona, responsables del Parc Natural, Agents Rurals, Protecció Civil, Bombers i Mossos d'Esquadra. S'han emplaçat en una tercera trobada el primer trimestre del 2020.