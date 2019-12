El Jardí Terapèutic del Bernat Jaume ja suma 60.000 € en donacions

El projecte de convertir la terrassa de la primera planta del Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà en un Jardí Terapèutic ja suma 59.396 euros en donacions d'empreses i particulars. El centre n'ha registrat 196, la darrera de 3.000 euros del grup Àltima.

La campanya de mecenatge solidari del Jardí Terapèutic es va iniciar al mes de març, coincidint amb el tret de sortida de les obres per reconvertir la terrassa en un entorn enjardinat. Al mes de juny es van inaugurar les instal·lacions i la campanya de captació de donacions es tancarà a finals d'aquest any 2019. L'espai és únic a la demarcació i s'adreça a més de mil usuaris anuals, entre pacients, familiars i professionals del centre. És un espai exterior de 450 metres quadrats dissenyat per a les necessitats físiques, psicològiques i socials dels usuaris.