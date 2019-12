La DO Empordà fa el salt a tres països nòrdics per consolidar-hi les vendes

do empordà

Reprentants de la DO en una de les trobades promocionals. do empordà

La DO Empordà vol consolidar les vendes de vi a Noruega, Finlàndia i Suècia. Una representació del consell regulador i d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, han organitzat una «missió comercial» a aquests tres països nòrdics per tal de millorar el coneixement dels vins empordanesos entre els principals compradors dels monopolis escandinaus.

Actualment les exportacions a Noruega, Finlàndia i Suècia representen, amb prop de 50.000 ampolles venudes el 2018, el 6,5% del total de vendes a l'exterior de la DO Empordà. Per tal de consolidar i incrementar aquest mercat, representants del consell s'hi han desplaçat del 5 al 9 de desembre per celebrar-hi tastos professionals, una agenda organitzada des de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions d'ACCIÓ a Copenhaguen.

La iniciativa forma part precisament del pla d'internacionalització dels vins empordanesos que impulsa el consell regulador de la denominació amb l'objectiu d'incrementar les vendes a l'exterior. Les presentacions han estat dirigides per la sommelier Clara Antúnez i han permès mostrar una selecció de les diverses tipologies de vins de l'Empordà, així com de les varietats més representatives de la denominació.

Els cellers empordanesos exporten anualment entre un 10% i un 12% de les seves vendes que l'any passat es van situar en prop de 6 milions d'ampolles. Al llarg del 2018, els vins de l'Empordà es van vendre a una cinquantena de països. Els principals importadors dels vins empordanesos són Suïssa, Estats Units, Alemanya, Canadà, Països Baixos, Bèlgica, Xina, França, Regne Unit i Andorra.

Precisament, els aranzels imposats pels Estats Units als productes de la Unió Europea afecten el vi empordanès. Són el segon país importador d'ampolles de la DO Empordà, però representa només l'1,6% de les vendes totals, amb 100.000 ampolles venudes.