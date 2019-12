Dos policies nacionals fora de servei salven la vida d'una dona d'edat avançada a Figueres

Dos policies nacionals fora de servei han salvat la vida d'una dona d'edat avançada a Figueres.

Els agents estaven practicant esport quan van sentir una veu demanant auxili. Es van trobar amb la cuidadora de la dona -octogenària- que no podia accedir a l'immoble.

Els dos agents van aconseguir-ho i van assistir la víctima, que estava mig inconscient i havia caigut per les escales. Després va ser evacuada a l'hospital de Figueres. On encara es troba ingressada però no perilla la seva vida.

Els fets van produir-se el 4 de desembre quan dos agents de la Policia Nacional de la Comissaria Local de Figueres feien exercici durant el seu temps lliure.

A l'altura del carrer Sant Pau van sentir els crits d'una dona que demanava auxili a la gent que passava pel carrer. Els policies s'hi van acostar i la dona els va explicar que no podia accedir a l'habitatge on viu i té cura d'una dona perquè la porta estava encallada. A més, els va dir que tampoc podia contactar per telèfon amb la dona octogenària.

Els funcionaris policials ràpidament van contactar amb un veí de l'immoble i després identificar-se com a agents de l'autoritat van accedir a un pati interior de l'immoble, van saltar un mur de més de dos metres i van accedir a l'habitatge de la possible víctima.

Després cridar insistentment el nom la dona i no rebre cap resposta, van accedir a l'interior de l'habitatge. Finalment van localitzar la dona a terra, a la part inferior d'unes escales, sobre una considerable taca de sang.

Els policies van comprovar com tenia un fort traumatisme al cap i es trobava semiinconscient, amb símptomes d'hipotèrmia. Ràpidament la van tranquil·litzar i van practicar unes primeres maniobres d'assistència. També la van cobrir amb mantes perquè recuperés temperatura.

Simultàniament van contactar amb el SEM i els serveis mèdics van poder estabilitzar la dona ferida. Els efectius mèdics van assegurar als policies, segons informa el CNP, que tot i la gravetat de la caiguda, la seva ràpida actuació va ser imprescindible per salvar la vida.

La dona va ser traslladada a l'hospital de Figueres, on encara roman ingressada.