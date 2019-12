Nous treballs per blindar del foc 7.000 hectàrees de l'Albera

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i el SIVU des Albères estan executant al massís de l'Albera nous treballs forestals per la prevenció d'incendis. L'actuació es focalitza al sector sud del coll de Panissars, en una àrea de 48,57 hectàrees que han de protegir 7.000 hectàrees des del Pertús fins a Llers i Figueres, en cas que fossin afectades per un possible incendi.

Aquests treballs s'emmarquen en el projecte transfronterer Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis COOPEREM, l'objectiu del qual és el de desenvolupar una política conjunta en matèria de prevenció i gestió de catàstrofes en aquesta zona transfronterera.

L'actuació, que inclou també l'arranjament d'un quilòmetre de vial i la construcció d'un passallís, té un pressupost de 90.193,02 euros, i forma part d'una xarxa d'accions planificades conjuntament a banda i banda del massís de l'Albera entre el departament d'Agricultura i el SIVU des Albères, ambdós part del projecte COOPEREM, en el qual hi ha també el Departament d'Interior-Bombers de la Generalitat, la Diputació de Girona i l'administració francesa.

Els treballs a l'àrea estratègica del coll de Panissars Sud es van iniciar el passat novembre i tenen un termini d'execució fins a finals de desembre. Aquests consisteixen en la reducció del combustible forestal per alentir la propagació del foc, i la millora d'un vial estratègic per facilitar-hi l'accés dels serveis d'emergència.



Reforç a les infraestructures

L'any que ve, el Departament d'Agricultura i la Diputació de Girona faran una altra intervenció a la zona del corredor d'infraestructures (AP-7, N-II i AVE), amb l'objectiu de reforçar-ne la protecció, així com la d'una àrea potencialment afectada de 26.000 hectàrees. Darrerament s'han executat diversos treballs per protegir el bosc dels incendis. L'any 2018 ja es va desbrossar una àrea de 19 hectàrees al Mas de la Comtessa, al terme de la Jonquera, per protegir d'un possible foc una superfície de 29.000 hectàrees. I entre l'abril i maig de 2019 l'administració francesa va desbrossar una àrea d'11,25 hectàrees a la banda nord del mateix coll de Panissars, al municipi del Pertús.