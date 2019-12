Nova reunió del govern de Figueres i comerciants per tractar la seguretat

L'Ajuntament de Figueres i els comerciants es van reunir ahir al migdia per tractar els problemes de seguretat de la ciutat. Els botiguers fa temps que estan inquiets després que nombrosos establiments hagin patit robatoris i assalts en el darrer any. La trobada es va convocar precisament a instàncies dels comerciants, que reclamaven conèixer de primera mà les mesures que està aplicant l'Ajuntament al respecte.

A la reunió hi han assistit representants de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra, així com el regidor de Seguretat, Pere Casellas, i la de Comerç, Ester Marcos, a més de diversos botiguers. Aquests han reiterat les seves reclamacions, que passen per més seguretat i neteja.

«Des de l'Ajuntament els hem traslladat que fem tot el que podem» ha explicat Casellas, un cop finalitzada la reunió. El responsable de seguretat també ha assegurat que el cos de Mossos d'Esquadra ha facilitat als comerciants un model per fer denúncies d'una manera més ràpida.

Un altre assumpte que s'ha posat sobre la taula és el de la millora del carrer Ample, pendent d'urbanitzar, i on darrerament s'ha millorat la pintura de la senyalització horitzontal.