Roses estrena el nou correcà, triat per votació popular

Roses ha estrenat el nou parc per gossos a la Gran Via de Pau Casals , un dels projectes escollits per votació popular en els pressupostos participatius. El correcà és un espai per poder passejar els animals sense corretja i pensats perquè els gossos socialitzin entre ells, a més de facilitar la convivència entre els propietaris d'aquests animals de companyia.

Les obres han tingut un cost de 71.000 euros. El recinte incorpora dues plataformes amb elements de joc per facilitar l'activitat física i la diversió dels animals, a més d'espai amb bancs i zones d'ombra per als propietaris. També incorpora jocs agility, abeuradors i dispensadors de bosses per als excrements.