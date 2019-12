Espectacular sortida de via d'un camió a Garrigàs

Un camió que circulava ahir a primera hora del matí per la Nacional II va patir una sortida de via a l'altura de Garrigàs. En aquest punt de la carretera, que té un carril per cada sentit, el vehicle pesant va acabar bolcant i va caure al mig d'un camp de la població.

Malgrat l'aparatositat de l'accident de trànsit, amb el vehicle pesant bolcat i la cabina destrossada pel cop, el xofer va resultar ferit lleu. El SEM el va evacuar a l'hospital de Figueres.

El sinistre viari va produir-se pels volts d'un quart de set del matí a l'altura del quilòmetre 746 de l'N-II, a Garrigàs. En aquest punt, per causes que s'investiguen, el camió va sortir de la carretera. El vehicle transportava productes alimentaris però no va patir una pèrdua de la càrrega tot i acabar bolcat.

A causa del sinistre viari es van activar tots els efectius d'emergències s'han activat (Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànist, SEM i Bombers).

Els Bombers van derivar dues dotacions a l'accident i els efectius del cos d'emergències van haver d'aturar una fuita de gasoil del vehicle, ja que el dipòsit va quedar malmès per la sortida de via. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda investiguen les causes del succés. Pels volts de la una del migdia es va procedir a la retirada del vehicle. Això va obligar a donar pas alternatiu a la carretera.