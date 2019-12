Unió de Pagesos convoca una tractorada a la presó de Figueres contra la sentència

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha convocat tres tractorades pel 21 de desembre que arribaran fins a les presons de Puig de les Basses, a Figueres, Lledoners (Bages) i Mas d'Enric (Tarragonès), on hi ha empresonats els líders independentistes. Amb aquesta mobilització el coordinador nacional d'UP, l'empordanès Joan Caball, ha detallat que volen "demostrar la defensa dels drets i llibertats a casa nostra".

Caball ha remarcat que aniran fins a les presons perquè "és el lloc més simbòlic per dir que és injust" que s'hagin tancat als líders polítics i socials vinculats amb l'independentisme. El coordinador també ha assegurat que la tractorada també vol posar de manifest que "això no para" i "encara hi ha detinguts" arran de les últimes protestes.