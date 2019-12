L'alcaldessa de Figueres vol dur el pressupost de 2020 al ple de gener

L'equip de govern de Figueres portarà a aprovació el pressupost municipal del 2020 en el proper ple ordinari del mes de gener, el dilluns 13. Així ho preveu l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), qui inicialment volia dur-lo a votació aquest dilluns passat. Els plans del govern es van truncar amb la resolució desfavorable del Tribunal de Contractes del Sector Públic, que va tombar l'adjudicació del servei de neteja i va obligar el govern a aturar el pressupost per incloure-hi partides de neteja.

Lladó assegura que durant aquestes setmanes s'ha treballat amb relació a la recollida de residus i el servei de neteja, que seguirà en mans d'Ecoserveis mentre es prepara el nou contracte.

El govern havia manifestat en nombroses ocasions la voluntat d'aprovar el pressupost abans de final d'any i havien fixat el 9 de desembre. Tot i haver-lo ajornat un mes, no tindran dificultats per aprovar els comptes municipals, ja que el quadripartit format per ERC, PSC, Canviem i Guanyem tenen majoria absoluta amb onze dels vint-i-un regidors.