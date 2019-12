Castelló negocia la cessió dels terrenys per fer l'institut escola

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries està negociant amb els propietaris dels terrenys que s'esperen cedir a Educació per tal de construir el nou edifici de l'institut escola d'Empuriabrava que s'ha posat en marxa aquest curs unificant l'escola de primària El Bruel i l'institut. És el primer institut escola de la comarca.

Des del govern de Castelló han informat que es treballa per poder fer efectiva la cessió. Els terrenys estan situats al sector mestral i s'està negociant amb els propietaris, que són diversos, perquè es faci la cessió.

Des de l'Ajuntament ja s'han reunit amb part dels propietaris per poder acordar les condicions de la cessió. Hi hauria veïns però també fons d'inversió.

L'institut escola El Bruel ha començat a funcionar aquest any tal com va anunciar a principi d'any el conseller d'Educació. A Catalunya són 25 i el d'Empuriabrava és el primer a la comarca. Lloret, Sant Joan de les Abadesses, Verges, i Besalú són la resta de les comarques gironines.

Entre l'escola de primària i l'institut tenen més de dos-cents alumnes que ara s'unifiquen en un únic centre, de manera que els alumnes poden cursar tots els estudis sense canviar de centre. Dels 3 als 16 anys en un mateix espai.

A banda d'aquest avantatge, l'alcalde, Salvi Güell, ja va manifestar en presentar-se al febrer que esperen que serveixi perquè més veïns optin per escollir aquesta escola. A la població la resta d'equipaments escolars estan al nucli de Castelló.

Els dos equipaments estan situats de costat i això ha ajudat a tirar endavant el projecte. S'ha portat a terme alguna petita modificació perquè els patis es comuniquin.

La cessió del terreny a Ensenyament seria el primer pas perquè es tiri endavant la construcció d'un edifici que substitueixi els barracons actuals.

El Departament d'Edudació ha impulsat aquests centres com un model de lluita contra la segregació i es considera que allà on s'ha pogut aplicar ha estat un model d'èxit. Al setembre es va avançar que es treballa per incorporar-los més.