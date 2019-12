Crida a la solidaritat des de Figueres, per la crisi humanitària que viu Haití

Raymond Jean Julien és un activista social de nacionalitat haitiana que fa molts anys que resideix a Figueres, però, des de la distància, treballa per donar suport a la gent del seu poble, especialment de Jacmel. Ell és un dels responsables de Catalunya del Grupo de Apoyo a la Solidaridad Haitiana (GRASH) i vol fer una crida a la col·laboració dels empordanesos a favor dels seus conciutadans d'Haití, que es troben en una situació de crisi d'emergència humanitària greu.

«Crec que els catalans i, particularment, els empordanesos haurien de poder aportar el seu granet de sorra per ajudar a posar fi a la discriminació i a la pobresa que es pateix a Haití», explica Raymond Jean Julien, el qual anota el web de l'associació per a aquelles persones interessades a ajudar en aquesta causa (bit.ly/2KVlqfR).



L'activista figuerenc diu que, ja sigui per mitjà de donacions o a través de l'oferiment per fer un voluntariat al país caribeny, totes les contribucions solidàries estan destinades a projectes en què els principals beneficiaris són nens i nenes del Centre Educatiu Integrat de Jacmel. La missió de l'associació GRASH és també a favor de la reinserció i la integració social de les famílies d'aquests infants i joves.



«Viure com humans»

La gran preocupació de l'entitat és garantir-los les necessitats bàsiques: salut, educació, nutrició, alfabetització, medi ambient, microcrèdits, integració social i esport. «Som una part del món que necessita viure com humans, amb dignitat i amb drets humans», clama Raymond Jean Julien, que agraeix que l'any 2010 l'Ajuntament de Vilafant s'impliqués, d'una forma directa, prestant suport als alumnes del Centre Eduactiu Integrat, que aleshores es deia Fondation Tetkole.

Ja fa uns mesos que Haití viu immers en una onada de conflictes i disturbis que ha causat nombroses víctimes mortals i ferits. Les protestes generals, com observa Raymond Jean Julien, s'agreugen amb la misèria i l'extrema pobresa de la seva població.

Els problemes per accedir a l'atenció mèdica cada cop són més creixents i, fins i tot, comença a haver-hi escassetat de subministraments bàsics. Per a ell, «migrar és un dret, la vida dels haitians i les haitianes és tan important com la de qualsevol altra persona».