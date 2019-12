Homenatge a Rovira i Virgili en el 70è aniversari de la seva mort

La Jonquera va acollir ahir al matí els actes d'homenatge del setantè aniversari de la mort del periodista i polític Antoni Rovira i Virgili, que va morir a l'exili ara fa setanta anys. Rovira i Virgili va ser president del Parlament i en morir va ser enterrat al cementiri del Pertús, on ahir es va fer una ofrena floral presidida per Roger Torrent, president del Parlament. També hi van assistir l'alcaldessa de la Jonquera i el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. La jornada d'homenatge va incloure conferències a la Jonquera, una visita al MUME i al centre d'interpretació de l'exili a Agullana. La programació es va tancar amb la representació teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana.