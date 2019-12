El Museu Dalí reivindica la figura de Gala i aprofundeix en l'admiració del geni per Rafael

El Teatre-Museu Dalí de Figueres segueix aprofundint en l'admiració de Salvador Dalí per Rafael. En aquesta ocasió, ho fa singularitzant l'obra Galarina (1945) amb motiu del cinquè centenari de la mort del pintor renaixentista (Urbino, 1483 – Roma 1520), el pintor amb qui Dalí es va inspirar per aquesta obra.

El quadre, fins ara exposat a la Sala del Tresor s'ha traslladat a la Sala de les Loggies i actua d'avantsala per l'exposició temporal «Dalí/Rafael, un somieig prolongat», que ja s'endinsa en aquesta relació. El nou emplaçament ha estat present aquest matí per Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, qui ha explicat com amb l'oli Galarina plasma «la seva obsessió per arribar a la perfecció dels grans mestres». L'obra presenta similituds amb La Fornarina (1520) de Rafael, quadra que Dalí va emular.

Galarina s'exposa acompanyada d'una reproducció de La Fornarina, però també d'una reproducció del dibuix«Estudi per la Galarina», que havia presentat dos anys abans a la Knoedler Gallery de Nova York. L'original s'exposa a la Sala Noble del Museu, davant per davant d'un autoretrat del pintor, i es connecta directament amb l'obra Galarina.



Bomba atòmica

La pintura es va exposar per primera vegada el 1945. Dalí estava treballant en aquesta obra quan es van produir els bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki i va interrompre la seva etapa mística nuclear per retornar als clàssics.

Amb el trasllat temporal d'ubicació, el Muesu Dalí també busca posar en valor la figura de Gala, qui era "més que una mussa"."Tenia entitat pròpia i amb aquesta singularització li donem més força", ha explicat la directora dels Museus.

Galarina es podrà veure en aquesta nova ubicació fins el 17 d'octubre de 2020, moment en què es reemplaçarà per l'exposició de l'oli emblemàtic El Crist, provinent de Kelvingrove Art Gallery and Museum de Glasgow.