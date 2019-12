Segons la crònica de la nostra companya Carme Vilà basant-se en dades facilitades per l'Ajuntament, «El 34,9 per cent de la població de Figueres pateix privació material, i el 16,1 per cent, severa», circumstància al·legada per l'alcalde segon com a explicació, o justificació? que a la població hi hagi dos-cents quaranta pisos il·legalment ocupats. Crec haver comentat amb anterioritat que em semblava molt cridaner que, estadísticament, Figueres es posés quasi a la cua de les poblacions comarcals en renda mitjana per càpita; que no veia de cap manera, pel cap baix en símbols externs (els comptes bancaris són secrets), que un veí nostre qualsevol de Llers, per exemple, gaudís d'un estatus econòmic més alt que el nostre figuerenc. Així ho vaig exposar a l'exalcalde Armangué després d'una conferència que, amb motiu del mil·lenari de l'església de Sant Pere va donar al Casino Sport, i em va aclarir que aquesta mitjana era deguda al fet que la capital incorporava la proporció més gran de població immigrada de la comarca. Ah, però això no ho has dit a la xerrada!, li vaig respondre. Ara, en la informació no es parla de mitjanes sinó de tants per cents de persones, paràmetres que poden resultar una mica més reals i, per tant, més indicatius de la situació social i econòmica dels ciutadans. Però el que em torna a cridar l'atenció és la contínua invenció de conceptes, que, com que no se sap què volen dir exactament, es poden emprar com metàfores, eufemismes i amfibologies.En què consisteixen, quines són les característiques d'un estat de «privació material» de les persones, què els manca, de què gaudeixen, què aspiren posseir? Perquè no ens enganyem, sembla que els paràmetres indicatius de pobresa han canviat, i molt, i potser el que ara és considerat com a estat de deficiència, energètica per exemple, constituïa un desitjat índex de benestar tampoc fa tants d'anys. O ningú se'n recorda, del braser, de la bossa d'aigua calenta, de la bata de pelfa, de les dues mantes al llit, de la barra de gel comprada a la fàbrica situada al carrer Eres de Vila, o de l'assecament ecològic de la roba a l'aire i al sol? I severa, què és una privació severa? Crec que, si se'ns vol conscienciar de la real cruesa d'aquestes situacions per despertar-nos un acurat sentit de solidaritat, se'ns hauria d'informar d'aquells detalls, perquè moltes vegades es veuen en suposades víctimes de les desconegudes privacions, símbols externs que ens fan dubtar de la seva realitat. 