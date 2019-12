Detenen un violent fugitiu quan esperava un tren a Portbou

La Policia Nacional ha detingut un violent fugitiu a l'estació de tren de Portbou quan es disposava a agafar un comboi cap a Barcelona. Es tracta d'un home de 27 anys, de nacionalitat gambiana i domicili desconegut que tenia una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats alemanyes. Estava reclamat judicialment per delictes de tràfic de drogues i per lesions. Després de la detenció, l'home ha ingressat a presó, al Centre Penitenciari Puig de les Bases de Figueres.

Agents de la Policia Nacional destinats a la Unitat d'Estrangeria i Documentació de Portbou van detenir el fugtiu aquest dimarts passat mentre feien prevenció de la delinqüència i de la situació administrativa de persones a l'estació de tren de Portbou van procedir a identificar un home de nacionalitat gambiana.

Després de realitzar les gestions pertinents es van trobar amb la sorpresa que l'home tenia vigent una OEDE (Ordre Europea de Detenció i Entrega). L'ordre estava emesa per la jurisdicció alemanya, en concret, per delictes de tràfic de drogues i lesions, castigats amb una pena màxima de fins a 10 anys de presó. Davant dels fets, van detenir-lo.

En concret els fets que des de la jurisdicció alemanya se li imputen estan relacionats amb dues agressions. La primera va tenir lloc durant l'any 2017. El detingut va colpejar amb una ampolla de cervesa a la víctima ocasionant-li una commoció cerebral i també, una i fractura de les dents. La segona agressió és d'abril d'aquest any. En aquest cas va agredir una altra persona també amb una ampolla de vidre i li va provocar diverses ferides al braç i a l'ull esquerre. A més, la justícia alemanya també l'imputa un cas de tràfic de drogues de l'any 2017.



Punt estratègic

La Policia Nacional té les dependències a l'estació de tren internacional de Portbou. Els agents destinats en aquest punt fronterer sovint enxampen fugitius i darrerament també menors estrangers desemparats (Mena) que sobretot, volen fugir cap a França. En el cas d'aquest fugitiu detingut dimarts passat, se'l va portar a les instal·lacions empordaneses i els policies van comunicar-ne la detenció al jutjat central en funcions de guàrdia de l'Audiència Nacional, òrgan competent amb les ordres europees. El magistrat li va prendre declaració a través de videoconferència i va decidir decretar-ne l'ingrés a presó, comunicada i sense fiança. L'home es troba al Centre Penitenciari de Puig de les Basses.