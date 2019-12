Figueres finalitza el programa «Treball als barris» amb 84 insercions laborals

El programa Treball als barris de l'Ajuntament de Figueres i en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya ha finalitzat amb la inserció laboral de 84 persones i la signatura de 15 contractes més a través de programes d'experimentació laboral. El programa està dotat amb 477.612,58 euros.

Durant tot el 2019 hi han participat 200 persones, 140 homes i 60 dones, tots ells amb dificultats per trobar feina als barris del centre de Figueres i la Marca de l'Ham. Un 40% dels beneficiats tenen entre 30 i 45 anys. El projecte també ha permès la formació de 77 persones en competències bàsiques i professionalitzadores, com tasques bàsiques d'obres, electricitat, pintura o jardineria, entre d'altres. L'Ajuntament defensa el programa com a eina d'empoderament per garantir un major benestar.