L'empresa Gosbi d'alimentació per a animals s'instal·la a Santa Llogaia d'Àlguema

L'empresa gironina d'alimentació i cura d'animals Gosbi ha inaugurat la seva nova seu a Santa Llogaia d'Àlguema. L'empresa ha mantingut la seva seu a l'Alt Empordà, on es va establir des de la seva fundació l'any 2003. Les noves instal·lacions, de 9.000 metres quadrats, tenen una capacitat per a 10.000 palets i responen a les necessitats productives de l'empresa, que acumula diversos anys de creixement. Gosbi exporta actualment a 25 països de tot el món i està entrant a nous mercats, com Llatinoamèrica, segons ha informat l'empresa en un comunicat.

La nova seu ha estat dissenyada pensant en l'eficiència de processos i l'eficiència energètica. Per aquest motiu, està dotada de plaques fotovoltaiques que cobreixen el consum energètic durant el dia i s'està treballant perquè també es puguin cobrir amb aquesta font d'energia les necessitats durant la nit. A més, s'ha dissenyat un software propi per fer més eficient la gestió de l'stock. Actualment, Gosbi compta amb prop de 200 referències.«Hem fet aquest pas pensant en el futur», explica Isaac Parés, CEO de Gosbi, i afegeix les noves instal·lacions com a «necessàries» després del «creixement que ha experimentat l'empresa». Actualment, l'empresa dona feina a 75 treballadors.