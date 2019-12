L'Escala denuncia l'espoli de mig quilòmetre de parets de pedra seca

L'Ajuntament de l'Escala ha denunciat a la Policia Local i als Mossos d'Esquadra l'espoli a les parets de pedra seca de la zona de Vilanera. Es tracta d'aproximadament mig quilòmetre de murs que han estat destrossats per endur-se les pedres. L'art de la pedra seca va ser declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco l'any passat. L'Ajuntament tenia previst posar-lo en valor organitzant diverses activitats l'any vinent. S'ha decidit avançar els tallers per a prinicipi d'any i aprofitar per refer les construccions.

El regidor de Patrimoni Històric i Cultura de l'Escala, Martí Guinart, ha explicat que fa un mes es van adonar de l'espoli i les destrosses que s'han denunciat. Guinart constata, però, que «el que han destrossat no es fa en dos dies». Ha explicat que s'han trobat parts dels murs desapareguts, altres enrunats i pilons de pedres preparades per endur-se-les.

Les parets estan situades a la zona de Vilanera, en un camí que creua des de la urbantizació del Camp dels Pilans cap a la zona industrial.

El regidor constata que es tracta d'un lloc poc transitat. Això els hauria ajudat a actuar sense ser vistos. L'Ajuntament va fer-hi una visita fa un mes i ha col·locat impediments físics als camins per evitar l'accés amb vehicle i, per tant, intentar dissuadir els lladres posant-los dificultats.

A més, estan fent difusió de l'espoli «perquè la gent estigui una mica alerta i posar en valor la pedra seca que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat l'any passat». L'Ajuntament, a través del Museu de l'Anxova i la Sal, estava preparant per a l'any vinent una exposició i tallers sobre aquest patrimoni. Martí Guinart ha explicat que després dels danys causats a les parets han decidit avançar els tallers al gener o febrer.

A través dels tallers es refarien els murs. L'abast dels danys comporta que necessitaran força gent per poder acabar la feina.

A Avinyonet de Puigventós, tal com va publicar Diari de Girona, van denunciar el mes passat que han patit destrosses també en parets i barraques de pedra seca. En aquest cas, en un espai privat a la Garriga d'Empordà, entre Avinyonet i Llers, un espai amb un important patrimoni.